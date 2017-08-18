汙水下水道建置 汐止民眾盼補償拆遷費

日前本報獨家揭露汐止中正市場沒有汙水下水道，導致個別店家排放汙水製造惡臭問題，市場店家群情激憤，認為不能因為少數不肖業者製造問題，就連累所有店家；地方人士也提出訴求，如新北市水利局未來要做汙水下水道，須妥善安置店家及處理汙染源。

信望里長楊順德表示，個人支持市府建置汙水下水道，但中正路街道狹隘，建設下水道勢必觸及民眾私有地，還有老舊房舍安全結構問題，困難重重，都是工程單位必須考量因素。

楊順德要求，未來水利局要做汙水下水道，必須舉辦多場公聽會，與居民、店家達成共識，補償店面拆遷或承租費用；另外，中正路現狀尚未建置汙水下水道期間，環保局應輔導店家購買設備，妥善處理汙染源。

新北市水利局回應，關於汙水下水道建置將充分與居民溝通，強調汙水下水道工程涉及私權，未來如果無法與居民達成共識，也不會強制動工。

(中時)