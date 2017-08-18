林全下周專案報告 國民黨嗆：不排除倒閣

行政院長林全（左）下週赴立法院報告815大停電事件，國民黨團嗆聲不排除倒閣。（報系資料照）

行政院長林全下周一將到立法院專案報告815大停電事件，並備詢。國民黨立法院黨團書記長林為洲今（18）日在黨團大會後受訪表示，若林全報告不符民眾期待，不排除要求林全下台甚至發動倒閣。

「通通都要負責、下台啦」！林為洲指出，815停電影響全台600萬戶用電，規模之大，全世界20年來都少見，事件更嚴重到足以讓政權垮台，林全、台電、中油相關人等都要負責，卻把過錯推給兩個工程師，民進黨政府不能麻木不仁。

林為洲說，國民黨將嚴格檢視政府能源政策，林全報告若不能承諾未來不再發生系統性、大規模停電事件，提出的回答不符合人民期待，不排除將發動倒閣。

不過，發起倒閣需全體立法委員（113席）1/3以上連署，國民黨目前僅34席人數不足。對於是否已經與親民黨、時代力量溝通，林為洲說，「我們有接觸」，將繼續溝通。

(中時)