陳金德請辭 獲林全批准

因815全台大停電，不斷遭各界點名應下台負責的中油公司董事長陳金德，今（18）向行政院提出辭呈，行政院發言人徐國勇證實，已獲得行政院長林全批准。

徐國勇也說，陳金德預計將於今天中午12點在中油舉行記者會說明。

繼經濟部長李世光迅速負起政治責任下台之後，陳金德是第2位因為815全台大停電下台的官員，昨接受廣播專訪時他還曾說，他在民進黨30多年，已經看多了這種場面，但今仍提出辭呈，預計將於信義區中油大樓舉行正式請辭記者會。

(工商)