基本工資今審議 資方：恐沒結論

由勞、資、政三方組成的基本工資審議委員會18日登場，將決定領取基本工資的200萬名勞工是否「加薪」，由勞動部長林美珠親自主持，他表示，基本工資保障很多邊際勞工，盼雙方能平和、理性，拿出數據和立論討論。（鄧博仁攝）

由勞、資、政三方組成的基本工資審議委員會18日登場，將決定領取基本工資的200萬名勞工是否「加薪」，由勞動部長林美珠（左1)親自主持，他表示，基本工資保障很多邊際勞工，盼雙方能平和、理性，拿出數據和立論討論。（鄧博仁攝）

勞動部18日召開今年度基本工資審議委員會，資方代表在會前強調，一例一休造成事業體成本大幅增加，基本工資調整也會帶動邊際勞工、影響服務業成本，「誰說勞方弱勢，中小企業雇主更弱勢」。勞團也在場外抗議，訴求基本工資等議題。（鄧博仁攝）

勞動部長林美珠首次擔任主席（持麥克風）主持今日基本工資審議委員會。（洪安怡攝）

基本工資審議委員會今召開，勞方預計喊加薪31%來到27K，台灣區電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄批評，「大學剛畢業都沒有27k」，認為勞方喊價太高，中華民國工業協進會理監事余玉枝臆測，勞資認知差距過大，今會議恐怕沒有結論。

鄭富雄認為，每年第3季都要召開審議，這樣的決策模式是否要調整，還有待討論，現在有14項最低工資的相關參考數據，但該用什麼公式計算基本工資的調整，也沒有參考依據，期待能立最低工資法，讓雙方都有所遵循。

余玉枝指出，一例一休是個有欠周到的政策，上路7個多月來對產業衝擊很大，休息日加班費增加，導致她的公司現在休息日都不加班，利潤太低的訂單也都不接，期盼能夠先修一例一休，再來討論基本工資是否調漲。

今日7席勞方代表全數出席，包含全國總工會常務監事張上萬、全國產業總工會理事長莊爵安、桃園市總工會理事長曾榮祥、全國聯合總工會常務理事廖修暖、新竹縣總工會理事長陳福俊、職業工會全國聯合總會理事長劉進發、全國勞工聯合總工會莊月琴。

資方7席則有全國工業總會常務理事何語、全國中小企業總會理事鍾淑玲、工商協進會副秘書長邱一徹、工業協進會理監事余玉枝、台灣區電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄，全國商業總會代表委員由副秘書長劉恆元換成副理事長許舒博，工業區廠商聯合總會理事曾寶祥則未出席，改由秘書長葉雲龍代理出席。

學、政7席委員分別為台大社工系教授詹火生、台大國發所副教授辛炳隆、寰瀛法律事務所律師劉志鵬、中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲、經濟部工業局代表由蕭振榮改為副局長游振偉、國發會人力處長林至美、勞動部政務次長廖蕙芳。

今日會議召開前，由方代表一起入座，資方代表再依序就座，最後由主席、勞動部長林美珠出息，依序先和勞方、資方代表握手致意後發言表示，基本工資保障勞工權益，希望能理性、和平討論，順利取得共識。

(中時)