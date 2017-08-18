新官上任三把火 經部將儘速釐清停電原因
經濟部今（18）日舉辦前部長李世光惜別會。代理部長沈榮津表示，主持惜別會心情複雜跟不捨，未來這段時間，先釐清查明停電事故責任。
沈榮津指出，釐清事故責任後，會針對中油、台電、台水的關鍵設施，做整體韌性度跟穩定度盤點，並檢討整個作業流程是否有精進作法。至於咎責部分，行政院已成立專案小組，等專案小組調查完後依規定辦理。
沈榮津表示，昨日已去大潭電廠檢視隔離跟計量站，然後到控制中心，再到電動閥現場了解，聽中油同仁報告，現在整理完到行政院裡報告。
「基本工資審議委員會」今將召開，沈榮津也表達會在會議中轉達業界立場，「會在會議上轉達產業界看法，最後尊重多數決。」
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。