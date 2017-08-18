新官上任三把火 經部將儘速釐清停電原因

經濟部今（18）日舉辦前部長李世光惜別會。代理部長沈榮津表示，主持惜別會心情複雜跟不捨，未來這段時間，先釐清查明停電事故責任。

沈榮津指出，釐清事故責任後，會針對中油、台電、台水的關鍵設施，做整體韌性度跟穩定度盤點，並檢討整個作業流程是否有精進作法。至於咎責部分，行政院已成立專案小組，等專案小組調查完後依規定辦理。

沈榮津表示，昨日已去大潭電廠檢視隔離跟計量站，然後到控制中心，再到電動閥現場了解，聽中油同仁報告，現在整理完到行政院裡報告。

「基本工資審議委員會」今將召開，沈榮津也表達會在會議中轉達業界立場，「會在會議上轉達產業界看法，最後尊重多數決。」

(工商)