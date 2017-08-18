等到了！始源、昌珉光榮退伍 千名粉絲迎接癱瘓警局
「東方神起」成員昌珉與「SUPER JUNIOR」成員始源，2015年底以義警身分入伍，今天兩人即將光榮退伍，雖然先前表示希望能低調，不過粉絲可不願放過千載難逢的機會，老早就首爾地方警察廳外等候，估計人數將突破千人以上。
「東方神起」昌珉和「SJ」始源今日服完義務警察役退伍，所屬社「SM娛樂」表示為了不給單位與周遭人麻煩，將不另行舉辦任何儀式，兩人也強調想要低調退伍，不過此心願讓粉絲太難順從，說什麼也要前往現場見證這歷史性一刻，現場估計將突破千人以上，甚至還有人遠從日本、香港等地而來，當兩人穿著制服亮相時，整條街道充滿高分貝尖叫聲，見到大批粉絲熱情迎接回歸，兩人也不斷向粉絲們揮手致意，但深怕粉絲脫序失控，警方也派出警力維持秩序。
據悉退伍後，昌珉則將與允浩合體出席官方活動，始源則是要投入SJ新專輯的錄製工作，睽違近兩年再次重返舞台，讓粉絲是直呼等這麼久也是值得了。
(中時電子報)
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