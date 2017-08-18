USTR： 美日同意加速雙邊貿易參與

美國貿易代表萊特海澤17 日與在華府出席美日2+2安全磋商委員會會議的日本外相河野太郎晤面，廣泛討論加強和推動雙邊經貿關係，同意加速美日雙邊貿易參與和合作。

根據美國貿易代表署( USTR)，兩人還討論了美國對日本最近大幅提高對美國冷凍牛肉出口關稅保障措施的關切，以及有關打擊第三國不公平貿易等美日兩國共同關切議題。

(中時)