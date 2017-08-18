2017年印尼文化嘉年華 20日新北市民廣場登場

新北市政府勞工局與駐臺北印尼經濟貿易代表處，今年持續第7年攜手舉辦「2017年印尼文化嘉年華」。（葉書宏翻攝）

新北市政府勞工局與駐臺北印尼經濟貿易代表處，今年持續第7年攜手舉辦「2017年印尼文化嘉年華」，將於8月20日中午12時30分在市民廣場搖滾登場。

今年活動將安排印尼西蘇門答臘傳統舞蹈Rantak及印尼原住民舞蹈Kayau，還有由印尼在台勞工組成的在地樂團R.O.R熱情演唱，印尼當地公益樂團Stretta Music也將帶來有質感的表演，最後特別邀請印尼當紅藝人樂團ADA BAND，為炎熱的夏日增添歡樂的搖滾氣氛。

活動現場亦設有剪髪、按摩、美食、移工法令諮詢等免費服務攤位，慈濟人醫會亦將於市民廣場迴廊為印尼勞工提供免費健檢服務，另有智慧型手機、無線網卡等好禮摸彩大放送，歡迎對印尼文化有興趣的市民朋友參加。

(中時)