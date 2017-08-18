江翠國小停車場21日中午12時起開放免費試停

江翠國小地下停車場自8月21日中午12時起至9月30日止開放免費試停。（葉書宏翻攝）

江翠國小地下停車場自8月21日中午12時起至9月30日止開放免費試停。（葉書宏翻攝）

江翠國小地下停車場自8月21日中午12時起至9月30日止開放免費試停。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區文化路2段413號之江翠國小地下停車場，共提供261個小型車停車位，自106年8月21日中午12時起至9月30日止開放免費試停。

8月21日起開放月租登記（8月21日至9月6日辦理），每日上午8時至晚上8時於停車場管理室辦理現場登記，意者請洽服務專線（02）7717-7196，臨時停車費率為每小時30元，月租以每月4000元為上限。

交通局長王聲威表示，停車場引進民間資金與先進科技化管理設備，採用月租戶e-Tag感應進出、車位在席偵測、智慧尋車系統，設置有緊急救命AED、親子優先停車區、求救鈴與完善的監視系統，大幅提升停車場服務品質。

興建完成之停車場除供當地社區使用外，又鄰近學區及市場，將有效改善周邊交通秩序。冀望江翠國小地下停車場之啟用，除讓民眾感受所提供的優質服務，更能了解政府規劃停車場所能達到紓解交通及創造民間就業與投資之多重效益。

(中時)