俞俊安美業餘大賽奏捷！賽史台將第1人晉8強

世大運國手俞俊安，美國業餘高球錦標賽闖進8強。(圖：中華高協提供)

19歲世大運高球國手俞俊安，今(18日)在全球業餘高球大賽「美國業餘錦標賽」連闖兩關，成為賽史第1位台灣男子選手闖進8強賽，可望繼13歲吳佳晏上周在美國女子業餘錦標賽寫下賽史最年輕球員晉級4強紀錄後，再代表台灣選手寫下英雄出少年歷史。

俞俊安今在32強戰對上第28種子球員鮑州，雖前5洞打完落後2洞，但隨後發展反攻，第6洞至第8洞連拿3洞，後來居上倒領先1洞，第10洞對手抓鳥被追平，但第11至第13洞再連下三城，第15洞再贏得1洞，打到這1洞就以「贏4洞」獲勝，晉級16強賽。

俞俊安16強賽對上第12種子日本選手Morukawa，打到第7洞一度領先2洞，對手第9、11洞拿下2洞，兩人戰平。第14洞3桿洞，俞俊安以Par拿下這洞，第18洞4桿洞，再以小鳥勝出，最終就以「贏2洞」晉級8強，成為賽史第1位晉級8強賽的台灣選手，將於8強戰對決第4種子哈姆普瑞，爭奪冠軍戰門票。

(中時電子報)