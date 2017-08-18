總統府憲兵遭砍傷，送台大急診。(中天)

今天稍早約10點15分在總統府南苑車道口（近博愛路）有一名呂姓男子闖入，經執勤憲兵衛哨依標準程序警示制止不從，隨後迅速為第一線協勤衛哨官兵制伏，順利阻止其進入府內，過程中周姓憲兵遭暴徒以隨身刀械所傷，已送台大醫院急診，傷勢穩定，目前進行清創與傷口縫合。該名暴徒目前已送介壽路派出所問訊當中。

警方調查，51歲呂嫌，家住北投地區，目前無業，也並無前科資料，而受傷的憲兵為周姓二兵，是義務役士兵，今年2月才派到211營服役。

(中時)