漫遊老街走訪鐵道 新北辦15場導覽

新北市政府文化局響應2017全國古蹟日，今年規劃2大主軸古蹟文化導覽活動路線。（葉書宏翻攝）

新北市政府文化局響應2017全國古蹟日，今年規劃2大主軸古蹟文化導覽活動路線。（葉書宏翻攝）

新北市政府文化局響應2017全國古蹟日，今年規劃2大主軸古蹟文化導覽活動路線，有漫遊新北市古蹟景點的老街古城巡禮（淡水古蹟巡禮、走訪板橋古城、新莊廟宇導覽及三峽藝術殿堂），以及跨越城鎮的鐵道產業巡禮（走訪山佳車站、七堵車站、菁桐車站、臺北機廠及臺灣總督府鐵道部），帶領民眾一同賞析新北市淡水古蹟群聚落故事、深入板橋古城發展歷史、體驗莊嚴虔誠的廟宇文化及藝術美學、感受鐵道產業歷史風華！

文化局長林寬裕表示，新北市不但擁有迷人的風土民情、更有著豐富的文化資產等人文資源。無論是老街巡禮或鐵道產業都深具歷史、文化與開發意義。

今年古城巡禮路線特別新增李梅樹紀念館參訪，由李景文執行長親自導覽，帶領民眾朝聖三峽藝術殿堂；鐵路巡禮路線則縱橫城鎮，以山佳車站煤礦的鐵路文化為起點，串起七堵、菁桐煤礦產業歷史，並深入瞭解臺北機廠及臺灣總督府鐵道部對臺灣鐵道產業的影響，藉著文化導覽，來親近生活中珍貴的文化資產，發掘城鎮歷史瑰寶！

「走讀古蹟‧再現風華─新北市古蹟文化導覽活動」自106年9月2日至30日規劃15場次，每條路線開放30個名額，即日起開始報名，活動全程免費，歡迎對歷史、古蹟、文化有興趣的民眾踴躍報名參加！相關報名簡章可至文化局網站活動公告下載，或可電洽（02）2960-3456分機4494，劉小姐。

(中時)