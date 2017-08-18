從紙本到時尚伸展台　顏瑞儀的「Collab」紙本實驗場

新北市美麗永安生活館即日起至9月10日舉辦「Collab-顏瑞儀紙本創作個展」。（葉書宏翻攝）

新北市美麗永安生活館即日起至9月10日舉辦「Collab-顏瑞儀紙本創作個展」。（葉書宏翻攝）

新北市美麗永安生活館即日起至9月10日舉辦「Collab-顏瑞儀紙本創作個展」，由實踐大學時尚設計學系老師顏瑞儀，帶領9位設計系新銳，從「紙本」原初型態出發，一探設計師如何與使用者「產生對話」，設計出一本本風貌獨具的時尚紙本。俐落的展示，強化觀眾感官知覺，以「原型」、「影像」、「小誌」三個主題，展開一場紙本跨界設計的實驗之旅，引領觀眾和設計師一同在設計世界漫遊！

顏瑞儀畢業於世界設計圈指標─紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），談起設計之路，顏瑞儀打趣的說，當初選擇念設計時，教中文的爸爸曾極力反對，但因自己熱愛紙張、排版和裝幀，大量接觸紙本、殷勤拜訪書店，爸爸從此對「學設計」開始感到釋懷。

在紐約求學時，「Collab」是令她印象最為深刻的一堂課，課程中，老師讓他們與目標客群直接面對面合作，設身處地模擬使用者思維，從中了解設計者不只是設計「物品」，更是掌握對「人」的觀察，並從中反思作為一位設計師的初衷。

展覽以「紙本」的原初樣態，從純粹到縝密，從白色到彩色，讓觀眾現場直接感受不同尺寸、頁數、摺頁、裝禎形式握在手中的觸感。此外，也展出9位學生在Collab課程中的優秀創作，其中Sentiment Dictionary「感情字典」尤其強眼，濃烈的色彩表現，賦予創作豐富的生命力。系列攝影作品Light & Shadow，更從視覺感受紙張的細部纖維與立體姿態。從這場紙本的實驗旅程中，感受時尚來自於人類細微的感官和知覺。

展覽期間為即日起至9月10日，歡迎至美麗永安生活館尋找自己的時尚！欲知更多相關展覽活動資訊，請參閱新北市美麗永安生活館官網，或電洽2929-8830。

(中時)