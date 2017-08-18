民眾闖府遭制伏 受傷憲兵情況穩定

總統府18日舉辦2017「員工家庭日」，傳出有男子持刀闖入總統府西大門口，一名戍衛憲兵遭利器砍傷。總統府發言人黃重諺18日上午表示，稍早約10點15分在總統府南苑車道口（近博愛路）有一名呂姓男子闖入，經執勤憲兵衛哨依標準程序警示制止不從，隨後迅速為第一線協勤衛哨官兵制伏，順利阻止其進入府內。

黃重諺說，過程中周姓憲兵遭暴徒以隨身刀械所傷，已送台大醫院急診，傷勢穩定，目前進行清創與傷口縫合。該名暴徒目前已送介壽路派出所問訊當中。

(旺報)