西班牙恐攻2台人傷 當地仍有13團

西班牙北部城市巴塞隆納蘭布拉大道（La Rambla）發生車輛衝撞行人恐怖攻擊事件，有2名台籍旅客受傷，經交通部觀光局查證，該團為世邦旅行社的西班牙團（8月9日-19日），該團旅客29人，均已返回飯店休息。

觀光局表示，該旅行團原預計經法國巴黎19日返台，因受事件影響，班機恐將有所延誤。另清查凱旋、加利利、上順、清晨、飛瑞、太一、行健、喜鴻、康福、東南、雄獅等旅行社，目前於該地區旅遊的旅遊團體，統計約有13團、353人，人員均平安。

(中時)