驚爆財產歸零！渡邊謙噤聲5個月反擊

渡邊謙難得動怒反駁！（圖／達志影像）

日本影帝渡邊謙因為偷吃小他21歲的嫩女，讓癌妻南果步傷心不已，不過兩人至今是否離婚還是個謎，先前爆出渡邊謙是因為手上有兩大工作，所以恐怕是在明年秋天才會宣布離婚，還有消息人士透露，屆時渡邊謙的財產可能絕大部分都歸南果步；這讓已經在網上噤聲5個月的渡邊謙，也忍不住動怒發文。

外界盛傳渡邊謙因為手上還有NHK大河劇以及《酷斯拉》等大作，有傳雙方製作公司都希望渡邊謙在宣傳期間不要離婚，因此傳出他與南果步預計會在明年秋天辦妥離婚，加上爆發偷吃事件後，南果步幾乎都住在渡邊謙購入的豪宅裡，據悉絕大部分都是她在處理財產，因此不排除兩人離婚後，渡邊謙身家恐怕會歸零。

只是自從爆出偷吃醜聞後，渡邊謙在網上銷聲匿跡5個月，面對這回的爆料，他難得動怒發文，嗆聲「以為沒有反駁，就可以把完全沒有根據的事公諸於世嗎？」更氣罵「不要再把別人的人生隨意拿來創作了！」

(中時電子報)