陸航母技術大突破 003型核航母搭6代戰機
幾個月前，中國首艘自製航母001A才下水，但解放軍馬不停蹄，已按部就班發展技術，準備在2020或2021年研製完重7萬噸，並裝設彈射器的002型航母。
中國除了積極研製002型航母外，《科技新時代》稱，從中國軍事博物館最近展出的航母模型上，可以窺見中國航母未來的發展。
分析指出，中國003型航母可能才是貨真價實的超級航母，不但有核動力，排水量更達9萬噸，但很可能要等到2030年以後才會服役。
若說模型透露了任何蛛絲馬跡，那003型航母上可能有如匿蹤無人轟炸機，以及第6代戰機等未來戰機，還可能有足夠的電力，以驅動中國正在研製的鐳射武器和電磁軌道炮。
而「下個大未來」（Next Big Future）網較早也指出，003型航母外型可能酷似美國尼米茲（Nimitz）級或福特（Ford）級航母。排水量可能達9萬-10萬噸，艦上約有70-100架直升機與固定翼戰機，並有多個飛機升降裝置，以及單船艛建築。由於艦上有核動力反應器，因此船速可超過30節。而多餘的電力，則可用以提供電磁彈射器（EMALS）所需，協助如空中加油機，或是空中預警機等，重達50噸的軍機起飛。
(中時電子報)
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