世大運》中華代表團第一分 羅淼開心與興奮

羅淼（右）攻進中華台北第一分。（范揚光攝）

台灣第一位前往歐洲職業水球隊參與培訓的水球選手羅淼，18日在台北世大運中華隊的第一場比賽就建功，雖然最後中華隊還是落敗收場，但羅淼已寫下歷史紀錄，對此型男羅淼表示，「很高興國家給我這次機會，能成為第一位得分的選手感到非常開心與興奮，希望國人多支持，讓這項運動能更加發展茁壯。」

羅淼在歐洲國家學習到水球技巧及知識後回台全心投入推廣水球運動，「水球已經從運動變我生命的一部分」。羅淼說，過去台灣缺乏專業水球的訓練場地及社團，透過舉辦世大運是很好的機會，除了整建後的泳池場地，台灣水球選手及教練可在這樣的世界級賽事中學習。

現年25歲的羅淼，曾在比賽中被對手肘擊導致眼睛內出血送醫治療。羅淼打趣表示，「算命師曾說過我命中缺『水』，沒想到這一路上卻展開與『水』分不開的人生旅程。」

羅淼解釋，國內有很多被放棄或是討厭游泳的選手才來練習水球，但水球是一向非常重視團隊的運動，與游泳的自我挑戰有很大的差別，可惜水球在國內屬於冷門運動，所以過去無法獲得太多關注，期盼藉由這次世大運讓國內民眾看到精采比賽，然後進一步了解它，關心它，我們也才能進續走下去。

(中時電子報)