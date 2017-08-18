曾怪陸製零件出包 印度國產榴彈炮試射3次全失敗

印度丹奴什榴砲彈。(圖/Wikipedia)

印度傾注心力的國產「丹奴什」（Dhanush）榴彈炮如今面臨了困境，日前印度媒體還稱試射失敗是因為該榴彈砲失敗是因中國零件而導致，一名印度軍方人士近日再透露，這幾個月來「丹奴什」榴彈炮已經3次試射測試失敗，交付陸軍使用的日期將因此延後。

據美國《防務新聞》（Defense News）報導，印度從2010年宣布要國產「丹奴什」牽引榴彈炮，雖然彰顯了印度自產軍備的能力，但在去年交給陸軍試用以來，測試失敗的消息頻傳，讓「丹奴什」遲遲無法正式服役，印度陸軍人士近日透露：「過去3個月來，「丹奴什」榴彈炮已連續3次因炮彈擊中炮口制退器而失敗」。

印度退休陸軍準將、國防分析師拉邦斯勒（Rahul Bhonsle）對此分析：「炮彈擊中炮口制退器的原因很多，包括火炮裝載的彈藥過多、裝錯了彈藥等都可能是原因，需要一一進行評估才能找出問題所在。」

印度從2010年開始進行155毫米榴彈炮的逆向工程自研計劃，之後一共訂購了114門這款45倍口徑155毫米的「丹努什」榴彈炮，原本計劃於2017-2019年分階段投入陸軍使用，為此耗資約20億美元（約新台幣608億元），期望取代現在使用的FH-77B式榴彈炮。

印度軍方目前正積極進行軍事現代化，政府也試圖減少對進口武器的依賴，期望國產軍備成為現代武器的主要來源，但卻頻頻受阻，除了「丹奴什」但榴砲之外，印度國產的「阿卡什」(Akash)地對空導彈電池目前也已耗資5.6億美元（約新台幣170億元），但仍還沒有任何一個導彈平台可以使用。

上個月印度媒體將日前的測試失敗歸咎於中國的「劣質零件」，聲稱調查顯示「丹奴什」試驗失敗的原因，在於火砲使用的滾珠軸承尺寸偏差過大，原本印度準備要採購德國羅特艾德公司（Rothe Erde）的滾珠軸承，但供應商不但提供了中國的劣質產品，還偽造檢驗報告，硬是將中國採購的產品包裝成德國貨，才導致榴彈砲的失敗。

(中時電子報)