國民黨20日全代會 吃黨徽鐵盒便當博感情

洪孟楷展示20日全代會午餐將發放的不鏽鋼鐵盒便當。（潘維庭攝）

國民黨文傳會副主委洪孟楷18日舉行全代會前記者會。（潘維庭攝）

國民黨20日將在台中世貿中心第二展覽館舉行第20屆第一次全國代表大會，18日中央黨部召開全代會前記者會，副主委洪孟楷表示，本次全代會主題為「革新、團結、重返執政」，歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫與洪秀柱均會出席。洪孟楷表示，本次全代會由新任黨主席吳敦義帶領全國當選的黨代表，一起向國旗暨國父遺像宣誓就任，這也是全代會上的首次創舉。

另外，全代會這次的午餐吃的是不鏽鋼圓鐵盒黨徽便當，象徵「赤腳團結再出發」，由中常委募款贊助，洪孟楷表示，飯菜成本80元，飯盒170元，整個飯盒成本為250元。

在全代會主持人方面，洪孟楷表示將有六位主持人，上午由台南市議員謝龍介、彰化縣黨部書記長陳穎青主持，中午的表演活動由兩名黨代表擔綱；下午閉幕式前再由藍委蔣萬安、李彥秀接棒。

由於9月9日將舉行中央委員選舉，有媒體報導「換票聯盟」大動作、「連署條喊價上萬」的說法，洪孟楷表示，黨中央重申，對於中央委員選舉，參選黨代表都有簽署不得成立亦不得參加換票聯盟，不私自舉辦聯誼餐會等競選公約，任何有意參選的黨代表請嚴格遵守簽署的公約，也由選務部會嚴格監督，若有任何不法事宜，也歡迎黨代表檢舉。

對於新黨主席郁慕明喊出要跟國民黨「分手」，洪孟楷對媒體提問時回應，期盼相同理念伙伴都能團結在一起，對相同理念政黨朋友對黨內的指教批評都予以尊重，但還是希望相同理念的伙伴，大家坐下來一起好好談。

(旺報)