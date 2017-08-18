強暴者娶受害女性無罪？ 中東多國始逐步廢止此惡法

黎巴嫩女權運動人士披上婚紗，抗議在該國存在近70年的「嫁給強暴者法」。（圖/美聯社）

據英國獨立報（The Independent）報導，在女性和司法改革團體多年的爭取下，黎巴嫩國會於昨日廢止實行約70年的惡法之一，俗稱「嫁給強暴者法」（Marry-your-rapist law）的法條第522號，讓未來該國的性犯罪者不再能藉此漏洞，以迎娶受害者的方式躲避司法制裁。在重視家族榮譽的社會，雖然舊法中規定，強暴犯最高能處以7年有期徒刑，但卻存在一個極為不公平的漏洞，只要強暴犯在施行犯罪3年內與被害人結婚，即可躲過司法制裁。此法在不少中東國家都存在，不過在改革團體的堅持下，除黎巴嫩宣布廢止外，包含突尼西亞、摩洛哥和約旦等國都於近日廢止該惡法。

所謂「嫁給強暴者法」，是指在部份極度看重「家庭榮譽」的社會，對於失去貞操的女性一種懲罰，即使在當事人處於被迫和不願意的狀態下亦然。不僅是中東地區，事實上在中古世紀的歐洲，處於弱勢的女性，往往也會因迫於壓力而嫁給施暴的男性，也讓不少人會以此一惡劣行為，來強迫「迎娶」喜歡的女性。據了解，在近期被逐步推翻以前，全球包含阿爾及利亞、伊拉克、巴林、科威特、利比亞、菲律賓、敘利亞和塔吉克等國，都有這種不平等的法律，馬來西亞曾一度實行，但2016年被該國最高法院判定違憲而禁止。

主推改革的團體負責人阿布黛耶（Suad Abu Dayyeh）透過電話訪問，向英國媒體表示，「此次的成功，固然是中東和阿拉伯地區邁向平權的一大步，但對我們而言，還有關於女性生活的民法規定，包含結婚、離婚、財產等方面的平權改革，仍等著我們持續堅持與努力。」她也呼籲同地區仍有該惡法的國家，應盡快廢止並真正落實對強暴犯的懲罰，還給女性一個安全和平等的空間。

(中時電子報)