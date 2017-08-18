郭晶晶、霍啟剛全家出遊 女兒長相曝光竟像到「最美阿嬤」！

霍啟剛帶著老婆孩子出遠門度假，霍家千金長相也曝光，竟是隔代遺傳到「最美阿嬤」朱玲玲。(左／翻攝自霍啟剛微博、右／達志影像)

中國大陸前「跳水皇后」郭晶晶，2012年嫁給香港富商也是自己的頭號粉絲霍啟剛，一年後給霍家添了金孫霍中曦，她婚後鮮少露面，心力全放在家庭生活上，也好好調理為國家征戰多年的身體，跟頭一胎相隔5年後，今年4月才又添了個女兒，給老公湊了個「好」字。

如今趁著暑假結束前，郭晶晶夫妻倆帶著4歲兒子及3個月大的女兒全家出遊，小公主的正面樣貌也首度曝光，據香港《蘋果》報導，霍家大家長也是孩子們的爺爺霍震霆，更親自給孩子取名，中文叫做霍中妍，英文取作Luarissa，亦即具有主見、創造力與判斷力之意，沒有重男輕女，也盼霍家公主可以成為領導者，足見小寶貝受寵的程度。

據悉，這次夫妻倆帶著兩寶貝出遊，準備先到溫哥華度假，再回郭晶晶北京娘家探親，平時親力親為的兩人，這次似乎是擔心「二打二」不能盡善盡美，因此特別帶了一名幫傭及一名保姆隨行，還帶了一大堆行李，至於霍家掌上明珠Luarissa的樣貌如何？小寶貝相當好動，且手長腳長，身體素質部分遺傳到媽媽的好基因，而早化身「女兒傻瓜」的爸爸霍啟剛，則說孩子皮膚白皙、五官標緻，不像爸媽，反倒隔代遺傳到港姐出身的「最美阿嬤」朱玲玲，寵溺直呼：「跟我媽媽一樣漂亮」。

(中時電子報)