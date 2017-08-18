駕照難考 半世紀前的人這樣做...

「駕照」是開車族必備的許可憑證，早在日本時代，台灣的駕駛人管理是由各州廳負責，光復初期仍由各縣（市）政府核發駕照，直到1946年10月1日改由台灣省公路局接辦，開啟駕駛人管理制度的新局面，迄今已有71個年頭。公路總局舉辦「安全來上路─駕照的故事」特展，展期至10月13日止，帶民眾深入認識手上的駕照。

公路總局表示，早年考駕照沒有科學儀器，而是沿著指定道路實地駕駛，主考官裁判扣分與否的權力很大，是否通過考驗都在其主觀認定。當時汽車並不普及，駕訓班學費很高，許多人把駕照考驗當作練習，因此及格率很低，考了幾10次仍未取得駕照也大有人在；至於學開大車，最快的方法就是去當貨車司機助手，可以一邊跟著司機學習駕車，可說是相當克難。

直到1974年起，各區監理所陸續改在場內實施考驗，採電動化設施之壓管扣分方式，杜絕人工評分流弊，道路實地駕駛一度成為絕響。今年5月，公路總局為提升道路交通安全，汽車考驗除了原本的場地駕駛，並加考道路駕駛，以提升應考人的駕駛技能、培養遵守交通安全之正確駕駛觀念。

公路總局近年來也推出一系列駕駛人管理新措施，包括初領機車駕照須參加安全駕駛講習、汽機車考驗題庫改良、高齡駕駛人駕照管理制度等，目的都是希望拿到駕照的民眾能安全上路。

公路總局指出，想要瞭解更多駕照的故事，即日起可到幸福公路館參觀「安全來上路─駕照的故事」特展，展期至10月13日止。館址為台北市萬華區東園街65號，開館時間為星期一至星期五上午9時至下午4時，歡迎團體預約導覽，現場並備有紀念品贈送，數量有限，贈完為止。

(中時)