世大運周邊商品現場賣 最夯的是…
世大運新竹賽區今（18）日由水球開賽，第一場由中華台北對上韓國隊，最後4比17不幸敗北，出場民眾表情失落，但一旁周邊商品攤，買氣不受影響。
「扇子最好賣！」周邊商品販賣人員表示，由於天氣炎熱，加上單價只要60元，算是蠻熱銷的，只是消費者多是外籍遊客。
場內正正進行水球賽事，帶動水球相關商品詢問度高，尤其第一場韓國隊親友無法入場，只能在場外加油的親友一口氣買走6個水球徽章；另外，水球泳帽造型可愛，看完比賽後，不少家長帶著孩子來詢問：「有賣泳帽嗎？」
(中時)
關鍵字：世大運周邊商品
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