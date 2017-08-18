世大運商機夯！新北迎賓嘉年華23日登場

「新北市集－迎賓嘉年華」活動8月23日到29日在林口登場。（葉書宏攝）

「新北市集－迎賓嘉年華」活動8月23日到29日在林口登場。（葉書宏攝）

「新北市集－迎賓嘉年華」活動8月23日到29日在林口登場。（葉書宏攝）

「逗陣來拿好康！」2017台北世大運即將開始，新北市政府除了與民眾一同關心世大運比賽，也希望新北市特色商品讓全世界看見，從8月23日到29日止為期7天，聯合超過40家特色伴手禮業者，於林口社區運動公園舉辦「新北市集－迎賓嘉年華」活動，讓外國選手與民眾就近採購，歡迎大家來血拼、買好物、拿好康，一起High翻世大運！

新北市副市長葉惠青表示，活動雖然只有7天，但因為有世大運加成，又位於選手村旁，創造出的效果及經濟價值超乎想像，可以將新北特色推銷至全世界。

葉惠青說，新北市具有豐富的人文歷史與自然資源，孕育出多樣化在地特色的產品。期盼透過「新北市集─迎賓嘉年華」的活動，將新北市特色商品介紹給外國人認識，並讓前來比賽外國選手認識新北市的優質商品，不只有市集活動，也聯合林口附近店家提供友善服務，希冀行銷新北市友善、熱情的形象至全世界。

經濟發展局表示，本次邀集新北市境內最Hot、網路熱搜度最高、團購人氣最旺的業者們，包括三峽代表性美食「金三峽牛角」、熱門團購商品「阮的肉干」、連年獲得蛋黃酥節冠軍的「龍鳳堂」餅店、適合送外國人的伴手禮「手信坊創意和菓子」、台灣庶民小吃「周老爸包子」等，另外，還有平溪天燈、鶯歌陶瓷等地方特色紀念品，不僅如此，為了紓緩比賽緊張的情緒，讓選手們「鬆一下」！市集也準備射氣球、套圈圈及彈珠檯等遊戲提供選手們紓壓與玩樂。

此外，活動期間每天都有異國風情的主題活動，現場也提供不同種類的街頭藝人表演，讓外國選手出國時，還能聽到與看到屬於自己國家的音樂與表演，享受熱鬧的嘉年華氣氛。

最重要的是，觀看世大運比賽當然也要搭配時下最流行的「祭品文」好康活動，因此市集每天都會發送100份免費市集好康，讓大家可以共同為世大運賽事加油打氣！活動期間為23日至29日每天下午5時至10時，歡迎大家來逛市集買好禮。每日活動詳情請上「來趣新北商圈」粉絲團。

(中時)