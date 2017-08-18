美台嫁2次 美魔女重婚罪判3月確定

47歲的簡姓女子在2004年與吳姓男子在美國夏威夷結婚，返台後同住10年卻未登記，4年前她離家出走後再與經營飯店的羅姓富商結婚，吳男欲辦離婚查閱戶籍謄本才發現「老公不是我」憤而提告，最高法院今日依重婚罪將簡女判刑3月、易科罰金9萬元確定。

駐顏有術的簡女，身材纖細，一對眼睛大又圓、長相可愛，堪稱美魔女。2004年她與證券公司吳姓同事到夏威夷結婚，還刻意挑選農曆9月9日，藉此象徵2人感情、婚姻長長久久；但2人婚後始終沒有在台辦理結婚登記，2013年3月雙方爭吵後，簡女離家出走。

隔年3月，吳男向法院訴請離婚，經申請調閱戶籍謄本才發現，簡女不但已改名，還在離家出走的當月就嫁給羅姓富商，吳男憤而提告，並向簡女求償200萬元。民事部分，高院判決簡女須賠償吳男精神慰撫金50萬元確定。

刑事部分，歷審都認為，簡女在婚姻關係存續中，與他人結婚，破壞與原配偶的婚姻關係，且對前後二個家庭都造成傷害，念及她未曾有任何刑事前科紀錄，將她依重婚罪判刑3月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)