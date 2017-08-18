歹徒刺傷總統府憲兵 小英當時在府內

呂姓男子被制伏。（曾薏蘋攝）

呂姓男子刺傷總統府憲兵後被制伏。（曾薏蘋攝）

總統府今天是親子日，卻碰到歹徒翻牆進入砍傷憲兵，總統府發言人黃重諺表示，當時總統正在總統府親子日活動上，案發後有立即跟總統報告，總統聽到之後，先關心憲兵傷勢，隨後請秘書長赴醫院探視。

黃重諺說，總統府衛哨都是非常努力，包括來參觀民眾，全力制伏，最短時間將歹徒壓制。

他指出，武士刀是藏在背包裡，從南苑車道跳進來，因為那裡沒有安檢，約10時15分進入，呂姓男子51歲，無業，沒有前科，秘書長吳釗燮等會也會到醫院探視憲兵傷勢。

(中時)