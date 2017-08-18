世大運水球賽 總教練：中華隊會越來越好

中華水球代表隊總教練柯維吉克．沙沙（Cvejic Sasa）（中）表示，第1場球雖然輸了，但中華隊一直在進步，未來一定能達到更高的目標。（陳育賢攝）

世大運18日水球首場賽事，中華台北隊對上韓國隊，雖然中華小將最後以4比17落敗，但總教練柯維吉克．沙沙（Cvejic Sasa）表示，第1場球雖然輸了，但中華隊一直在進步，未來一定能達到更高的目標，球員們都有很好的表現。

柯維吉克指出，很開心與球員們參與這項盛天的賽事，水球是很重視團的的球賽運動，球員們都有很好的隊伍合作，這是最重要的。

教練蘇建銘則表示，一開賽球員表現的不太好，第1、2節都沒有得分，因為球員大都是第1次參加這麼大的賽會，球員們難免會緊張，但第3、4節開始就有好的表現，並在教練的戰術運用下慢慢開始得分，希望以後每1場都有進步，奮鬥到底，完成每場比賽。

(中時)