陳金德請辭 陳菊：尊重他的決定

高雄市長陳菊今日接受媒體訪問，針對中油董座陳金德即將請辭，她表示政務官來去自如，尊重陳董的決定。（林宏聰攝）

外界要求中油董座陳金德下台聲浪不斷，據了解，他中午12點即將召開記者會，正式對外宣布請辭；對此，高雄市長陳菊上午受訪表示，政務官上上下下、來去自如，尊重陳金德的選擇，至於有媒體詢問這是否有黨內鬥爭的味道，陳菊則語帶保留表示：「這個我想我沒有評論」。

陳金德曾任高雄市副市長，被視為陳菊人馬，陳菊今早參加特優及資深里長表揚活動後接受媒體訪問時，對陳金德即將宣布請辭做出回應。

陳菊表示，陳金德是有風骨的人，她個人比較關心，中油整個企業文化的改革，而政務官上上下下、來去自如，尊重陳金德的選擇。

媒體當場詢問，外界解讀是黨內鬥爭才不斷逼迫陳金德請辭，陳菊則表示對此「沒有評論」。

媒體也關心陳金德後續動向，是否有可能再回高雄市政府，陳菊態度低調，不願正面回應，僅直說「謝謝，我們都很關心他！」

(中時)