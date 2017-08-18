台美智庫論壇 林佳龍：期待美台的關係不在美中關係之下
台灣智庫今天舉辦「建構亞太新局下台美關係新架構」國際論壇，台灣智庫董事長、台中市長林佳龍在致詞時指出，在美中台三角關係裡面，我希望美台關係有獨立發展的目標與空間，期待美台的關係不是架構在美中關係之下。
林佳龍表示，台灣智庫與美國華府的全球台灣研究中心舉辦智庫論壇，事實上也是二軌外交的一部份，我們期待台美關係可以透過智庫對話的二軌外交，探討川普政府的外交以及戰略觀，並探索美台合作的相關議題。
林佳龍說，在台美產業鏈合作的方面，兩國之間的互補關係，就比美國跟其他國家有來得更大的空間。台美透過產業合作建立雙邊實質利益，當反映在美國對於外交政策檢討的時候，就能夠架構一個新的美台關係的架構。台美分享共同的價值跟利益，除了經貿關係，在區域安全、全球反恐、人道救援方面，都有非常大的合作空間，
林佳龍指出，川普政府特別強調「美國製造」，過去以來美國跟台灣產業分工就是互補、雙贏，而反映在新政府就是「五加二」的產業創新計畫裡面，事實上也可以跟美國取得緊密合作關係。林佳龍舉例，台灣可以把研發創新還有品牌，由美國來領導，加上終端消費者市場美國也非常大，至於中間的製造能力，就是台灣的強項，尤其像台中有智慧機械、航太等各種跟物聯網有關的行業，我們就可以形成下一階段美台產業鏈的建構，這些也是架構外交跟經貿關係的實質利益。
(中時)
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