博愛特區不設防！男持刀砍憲兵 凶器「軍史館」偷的

呂男持武士刀砍傷周姓憲兵。（陳鴻偉翻攝）

歹徒闖入軍史館，偷了鎯頭及南京大屠殺百人斬武士刀到府作案。（趙雙傑攝）

總統府今上午10時30分舉辦親子日，一名呂姓男子卻帶著預藏的武士刀欲翻牆入府，遭憲兵制止，男子就用武士刀砍傷憲兵。根據警方初步調查，凶器來源是呂男今早持鐵鎚至貴陽街軍史館竊取一把武士刀，赴總統府行凶，呂男供稱是要彰顯政治立場，且在隨身包包內發現五星旗。

憲兵202指揮部政戰主任張博彥上校受訪表示，這名男子是在10時10分左右闖入西大門，持武士刀砍傷憲兵右側脖子，傷口約10公分，第一時間送台大醫院急診，已無大礙。

軍史館的這把武士刀為南京大屠殺百人斬武士刀，刀上寫著「南京役殺107人」。

(中時)