美韓重開FTA談判
美國貿易代表署（USTR）17日宣布，美韓自由貿易協定（KORUS）特別會議將在22日於南韓首爾舉行。這項佈達開啟了美韓重新就自由貿易協定（FTA）談判幕簾。
USTR新聞稿指出，美韓間嚴重的貿易失衡是雙方最需要解決的事。22日會談將由美國貿易代表萊特海澤和南韓貿易部長金鉉宗透過視訊會議展開會談，美韓其他資深官員則在南韓繼續進行討論。
美國總統川普今年6 月與南韓總統文在寅在白宮舉行記者會時，當著文在寅的面表示，美韓自貿協定「不是個好協定」，協定簽署後，美韓貿易逆差擴大，指出要重啟談判。
萊特海澤隨後於7月12 日致函南韓，要求內召開美韓自由貿易協定特別會議，以重開談判。
(中時)
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