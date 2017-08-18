「建構亞太新局下台美關係新架構」論壇

台中市長林佳龍（右）與前美國在台協會台北辦事處處長司徒文（左）

詹姆斯鎮基金會中國研究研究員孟沛德（左）

論壇第一場：川普政府的外交與安全戰略

台中市長林佳龍開幕致詞

台灣智庫18日舉辦「建構亞太新局下台美關係新架構」國際論壇，除了台中市長林佳龍與前美國在台協會台北辦事處處長司徒文等人出席外，現任美國國防部長馬提斯（James Mattis）姪子、詹姆斯鎮基金會中國研究研究員孟沛德（Peter Mattis）也在其中，成為全場焦點。

(中時)