世大運》影帝之子柯鑑育不悔走水球這條路
已故金馬影帝柯俊雄雖然看不到兒子在游泳池內的打球英姿，但柯鑑育依舊在台北世大運中華隊的第一場比賽射進2分，成為全場最受注目的焦點，展現出如同他的老爸當年在影壇捨我其誰的氣勢。
柯鑑育從小就飽受過敏之苦，在醫生建議下開始學習游泳，但後來因為厭倦一人在游泳池畔練習的孤獨感，於是改練習水球運動，有著游泳底子的他，很快就進入狀況，而且還擔任主導攻擊角色的後衛，18日對韓國之戰，羅淼在第四節連續兩次抓住機會攻破對方球門，替中華隊得到彌足珍貴的2分。
現年22歲的柯鑑育，曾在全中運拿到100公尺自由式第四名，本身實力不算太差，但他毅然改練冷門項目水球，不再享受到光環。柯鑑育開玩笑說，「醫生要我練游泳改善體質，但目前看來成效不大。」
中華水球隊第一次成軍，柯鑑育第一次當選國手，對此柯鑑育很感謝台北市舉辦世大運，讓他有這個機會展現5年練習成果。柯鑑育表示，雖然第一場比賽輸了不少分數，但整體而言不算太差，教練團以及所有隊友都已盡了全力，不後悔走這條路。」
塞爾維亞籍總教練柯維吉克.沙沙說，這支球隊每天都在進步中，保證第二場對上法國隊的時候一定會比這場比賽打得更出色。
中華隊隊長張楊鴻表示，昨晚教練告訴我們把這場比賽當作練習，別給自己太大壓力，臉上持續保持著笑容，輸贏由教練來負責即可。
(中時電子報)
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