PGA》潘政琮WyndhamT34開局 備戰季後賽

潘政琮Wyndham錦標賽並列第34開局，「以賽代訓」備戰下周展開季後賽首戰。(美聯社資料照)

旅美高球好手「小飛俠」潘政琮，休戰3周後本周重返賽場，參加總獎金580萬美元的Wyndham錦標賽，今(18日)首輪表現穩定，以4鳥1柏忌67桿(-3)交卡，暫居並列第34，美國選手艾維61桿(-9)領先。

Wyndham錦標賽也是2016-17年球季最後1場比賽，下周四起展開4場聯邦快遞盃季後賽，這場比賽也是潘政琮參加季後賽之前的暖身賽。

季後賽需年度聯邦杯積分排名前125名才能參賽，第2至第4場參賽人數依序遞減為前100、前70與前30，最終贏得「積分王」選手可奪得1千萬美元大支票。

潘政琮本季獲得3場前10，聯邦快遞盃排行榜位居第85，篤定可參加本月24日至27日展開的北方信託首場季後賽。本周進行的Wyndham錦標賽除了全力爭取佳績，也在為生涯首場季後賽作準備。

(中時電子報)