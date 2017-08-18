雲林中華電信新舊機改接 暫停上網

中華電信雲林營運處為提升更佳的通話品質，雲林縣四湖鄉三條崙交換機房8月22日16時實施交換機新、舊設備改接作業，屆時該區域的電話語音、傳真、寬頻上網客戶將暫停通話及上網約15分鐘至60分鐘。

(中時)