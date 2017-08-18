世大運開幕 以「中華民國總統」介紹蔡英文
世大運明天開幕，組委會今早舉辦記者會說明開幕典禮必看亮點。國內外媒體關心屆時將如何介紹蔡英文總統，以及歷任元首出席狀況，對此，世大運發言人楊景棠表示，這是台灣主辦過層級最高的運動賽事，將以「中華民國總統」介紹蔡英文，同時，按照國際賽會往例，元首將不會致詞但會宣布比賽開始，至於其他貴賓出席狀況，基於維安考量不會主動對外公布。
陳情抗議部分，楊景棠則表示，台灣是民主多元文化的社會，人民有表達意見的權利，所以在場館都規畫意見表達區，而開幕因場地較大，所以場館周遭共規畫3處。他也呼籲，世大運這段期間希望各界把鎂光燈回到運動員、賽事。
至於大陸隊會不會出席開幕，或是明天整體出席狀況，楊景棠則表示，部分選手出賽時間在後面，不一定明天之前抵達，預計19日公布完整數字；歷任元首、台北市長、姐妹市友好城市代表等、各縣市首長都在邀請名單，但出席狀況基於維安考量不會主動公布。
(中時)
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