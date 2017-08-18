鹿港生態公園噴泉消暑 小朋友樂翻了
為活化鹿港生態公園，提供小朋友最愛的戲水活動，鹿港鎮公所特於生態公園入口廣場增設兩處親水設施，18日鎮長黃振彥鎮長主持啟用儀式，黃振彥童心也拿起水槍和小朋友們打起水仗，灑得一身清涼，戰得不亦樂乎，孩童們直呼「好玩！」
占地3公頃餘的鹿港生態公園建置已15年，過去縣府委外管理，因植栽過多，雜草茂密而陰森，導致使用率偏低，鎮長黃振彥整頓，向營建署爭取城鄉新風貌改善經費，將過多的樹木清理移植，並於去年申請由鎮公所代管，重新活化，親水設施也是規畫之一。
生態廣場設置跳動水景和戲水池等，跳動水景有15個噴頭，面積約35平方公尺，噴泉啟動時吸引小朋友在其中玩水、打水槍，小朋友樂翻了。家長也稱讚，這是繼鹿港兒童公園後，另個小朋友的遊憩天堂。
黃振彥表示，鹿港雖然濱海，但少有親水設施，鎮公所在生態公園設置兩處簡易的噴水池，親子可以在此玩水消暑，不過特別要注意的是小朋友需要有家長陪同照顧，目前親水設施開放時間訂為每週六、日下午2時至5時30分，歡迎大家踴躍使用。
黃振彥指出，鎮公所將繼續爭取經費來改善生態公園及周邊的硬體設施，讓生態公園結合環境教育、梅花鹿保育、親水空間等來更活化。
(中時)
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