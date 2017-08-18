不捨台電人員成政客保官工具 李艷秋籲勿再謾罵

李艷秋希望全民不要吝嗇給台電人員掌聲。(圖/本報系資料照)

815全台無預警停電，總統蔡英文舉行記者會向國人致上歉意，經濟部長李世光、中油董事長陳金德也請辭負責，不過在一片究責聲浪當中，資深媒體人李艷秋表示別忘了幕後最大功臣，就是全力搶救以便迅速恢復供電的基層人員。

李艷秋臉書全文。(圖/李艷秋臉書)

李艷秋表示815大停電，當下全台謾罵聲浪不斷，痛批政府作為無能，紛紛點名哪位官員該下台負責，而政府高官則是推卸責任，希望這股無名火別延燒到自己，但卻沒有人發現有一群無名英雄，扛著民眾辱罵以及長官怒斥，並頂著緊繃精神和透支的體力，在最短時間完成供電任務，就算被為了保官的政客拿來當墊背，也只能默默概括承受，在斷電事件前後，相信台電人、機都已繃到臨界點，也希望所有人收起責怪口氣，給予他們溫暖的掌聲，並說聲「謝謝你們!辛苦了」。

(中時電子報)