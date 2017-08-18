沒空等娃自然報到 郭富城爆找高人擇期讓妻剖腹

港媒傳郭富城工作行程太滿，怕無法悠閒等太太自然產，因此請高人擇期，打算讓方媛在好日子剖腹生女。(取材自新浪娛樂、方媛微博)

年過半百的天王郭富城，今年4月終於甘願終結單身，與小22歲嫩模網紅方媛結婚，當初盛傳帶球嫁的天王嫂，婚後繼續保持低調，然碩大孕肚早藏不住，近日紛傳方媛九月將臨盆，也爆出天王為迎接第一個孩子，早早就將岳母請到香港stand by，也在明星首選的養和醫院預定好了頂級產房，如今更爆出，天王行程太滿，打算擇期讓老婆剖腹，好讓忙碌的他親自迎接「前世情人」到來。

方媛卸貨倒數的消息已傳遍千里，更有媒體目睹她頂著圓滾滾大肚，在女助理的陪同下去拍孕婦寫真，而據《新浪娛樂》報導，自方媛懷孕後，僅跟老公一同現身過3次，其他時間大多自己行動，或是由媽媽、助理陪伴，而香港某娛樂周刊爆料，準爸爸郭富城接下來的工作行程滿檔，目前正拍著電影《無雙》，下個月還有新戲《全城通緝令》等著，緊接著《寒戰3》也將開拍，幾乎很難擠出時間悠閒等待妻子順產，因此想出別的辦法。

相傳郭富城怕錯過小公主出生的那一刻，加上忌諱鬼月生產，因此聽從高人安排，精心卜算出時間，將孩子出生的時間安排在8月底，這樣他也好事前安排好請假事宜，親自迎接寶貝女兒出世，而即使老公忙到不能陪在身旁，至少天王在愛妻產前安排了保姆跟助理陪同，產後則有兩名星級月嫂跟岳母陪方媛坐月子，也算是補償性的全方位呵護。

(中時電子報)