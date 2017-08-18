撞爛社區大門落跑 男稱肚痛回家大便！
基隆今（18）日凌晨1時許，1名39歲潘姓駕駛，突然暴衝撞破安樂區樂利三街的「台北生活家社區」大門，警方獲報後火速到場，發現車禍現場一片混亂，肇事的潘男竟不在場，經查他的車籍後，警方在他住所找到人，潘男則情緒激動稱：「我沒有肇逃！肚子痛要大便！」還和警方發生拉扯，遂依肇事逃逸，毁損妨害公務等罪移送法辦。
警方調查，潘男之前做過記者工作，肇事時駕駛著黑色自小客車，疑似油門卡死，而撞爛社區鐵欄杆及鐵門，鄰居見狀報警後，警方立即趕到現場，卻不見潘男蹤影，並查閱他的車籍資料，到其住所找人。
「我沒肇逃！是肚子痛，要回家大便！」潘男被警方詢問是否肇逃時，機動反駁，並拒絕配合偵辦，與員警發生拉扯，直到其他支援的警力到場，才將潘男逮捕歸案。
警方表示，潘男酒測值為0，身上及車內都沒有違禁品，也沒有其他前科，潘男經訊後又再度改口表示，是因為要載女友回家看母親，怎料油門突然卡住，才會失控撞壞社區大門。
不過，警方仍依肇事逃逸，毁損妨害公務等罪將潘男移送基隆地檢署偵辦。
(中時)
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