世大運開幕看熱鬧也要看門道 14必看亮點在這裡

2017台北世大運19日登場，台北市長柯文哲17日身穿運動服，將聖火暫駐於有53年歷史的「毛公鼎」駐火台，準備迎接世大運開幕式。(中央社)

世大運開幕典禮將登場，無論進場欣賞或是收看轉播，14項必看亮點如聖火傳遞、煙火、空中特技等，絕對不能錯過！

開幕總導演顧問李小平表示，典禮的設計概念，是希望從時序、空間上，向國際介紹過去的台北、現在的台北、未來的台北。整場表演將投入超過2500位表演者，這些年輕人經歷了接到這份邀約時的興奮、排練時的沮喪及後悔，後來看到其他團隊一起努力，又燃起熱情，尤其昨晚彩排，可以感受到對表演者而言是非常大的榮耀，更希望進一步感染全球嘉賓和觀眾。

世大運開閉幕執行團隊總策畫涂建國透露14項必看亮點，包括世大運的聖火如何傳遞、點燃；超過130個國家進場時的壯觀場面；表演尾聲的煙火將呈現地景煙火，彷彿「從田徑場內長出來」；40乘30公尺的LED大型舞台；20米高空中的空中特技。

另外還有能讓觀眾熱淚盈眶的「原民樂舞撼動天地」、呈現台灣多元文化的「文化辦桌」、呈現台北熱鬧與豐富特色的「台北彈珠台」、象徵台北繁忙但有秩序交通狀況的百輛gogoro繞場、混種音樂（爵士、饒舌、流行音樂）、呈現夜市小吃特色的「巨型餐車打擊秀」、集結22個運動項目的「活力運動場」。

最後，表演者服裝超過1400套、配件造型超過2000個，以及觀眾可以與表演互動，總共有14個必看亮點。

北市文化局副局長李麗珠也說，因表演時間長達將近3小時，將會替每位入場觀眾準備一份福袋，裏頭包括節目手冊、雨衣、糕餅、礦泉水、明信片。

(中時)