江宏傑等5人任世大運火炬手

2017台北世大運明天正式開幕，組委會表示，賽會聖火將由5位火炬手接棒點燃，前4位依序為2015光州世大運桌球男雙金牌江宏傑、世界羽球單打球后戴資穎、光州世大運射箭女子團體金牌譚雅婷、2012倫敦奧運及2016里約奧運舉重雙金得主許淑淨。

至於最後一棒火炬手，組委會賣關子稱要等到最後一刻才能揭曉，不過，外傳將由棒球選手陳金鋒揮棒打出火球、點燃聖火。

(中時)