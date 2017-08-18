為消費者把關！新北查核休閒農場安全

新北市政府農業局會同其他單位前往休閒農場查核。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局會同其他單位前往休閒農場查核。（葉書宏翻攝）

新北市具有得天獨厚的自然景觀與田園風光，民眾不必舟車勞頓捨近求遠到其他縣市渡假，只要短短車程，就能讓您拋開都市塵囂，投入農村大自然懷抱。

新北市政府農業局自5月22日起會同法制局、消防局、工務局、衛生局等，就轄內10家休閒農場的農政、建築安全、消防安全、衛生安全管理等項目之聯合查核，為前往休閒農場的遊客做安全把關，另外19場籌設中休閒農場於8月10日已查核完畢，檢查結果都符合相關規定。

今年度安全查核工作除了例行性檢查項目外，農業局為了讓業者了解安全查核的重要性，特別在「雙溪平林休閒農場」辦理「休閒農場經營與安全查核講習」。會議中除政令宣導外，也邀請農漁業休閒專家左承偉老師與新北市休閒農業發展協會鄭重修理事長分享休閒農場經營管理方法，讓與會60多位相關業者互相交流學習。

農業局表示，市內取得休閒登記證之休閒農場在金山區有3家：萬順休閒農場、葵扇湖休閒農場及金山有蜜休閒農場；石門區阿里磅生態休閒農場；三芝區有2家：蕃婆林休閒農場及大屯溪古道休閒農場；淡水區北新休閒農場；石碇區大團園休閒農場；五股區準休閒農場；雙溪區雙溪平林休閒農場等。

大部分屬於農業體驗或生態體驗之休閒農場。遊客可以在不同季節前往看山、看海、看花，或來一趟知性之旅，探索候鳥、青蛙、螢火蟲、蝴蝶的小世界。也可以參加「新北健康三寶」活動，於8月20日到金山參加焢窯烤甘藷活動，也到雙溪挖山藥，並品嚐農村風味餐。

(中時)