很有事！盤點博愛特區近年重大社會事件

博愛特區的大小社會事件從來沒有間斷。(本報系資料)

博愛特區是台灣的政治中心，不少對社會不滿人士會到這邊製造事端，以下就為大家盤點近年這裡發生的社會事件。

2014年1月25日，41歲的張德正駕駛35噸砂石車，沿凱達格蘭大道加速到時速72公里衝撞總統府，直接穿過建築前的阻車柱及中段地虎閘並臺階，最後被擋下在緊急防彈門前。

2014年5月6日，梁姓女子在國防部博二大樓（長沙街）向交通車駕駛謊稱自己為聘僱人員，並藉此搭車進入忠愛營區。

2015年2月23日，39歲的林姓男子駕駛黑色MPV休旅車，從凱達格蘭大道衝撞總統府，被位在正中央的鋼質花槽阻擋。

2015年5月19日，年約50歲的男子持刀與汽油走上凱達格蘭大道，在總統府正對面自焚，全身近80%面積二度燒燙傷。

2015年8月17日，此前鬧過事的39歲林姓男子，持汽油到總統府對面花圃並揚言自焚，在肇事前即被憲兵拘捕。

2016年5月29日，一名40歲、無業的李姓男子，因不滿長期失業，在超商偷竊一把水果刀，後持刀強闖總統府，在得逞前被憲警聯合制伏。

2016年12月19日，為太極門稅務案陳抗的30名群眾無預警衝向總統府，其中3女1男翻過鐵柵欄，當場遭憲兵制伏。

2017年8月18日，一名呂姓男子以軍史館偷來的武士刀朝戍衛憲兵肩膀砍擊，造成憲兵當場濺血；值得注意的是，1999年6月19日，一名就讀景美女中的張姓女學生，遭到看管軍史館的陸軍二兵郭慶和性侵殺害，而當年他被警方逮捕時，竟表示會犯下此案，是被該武士刀的冤魂指使。

(中時電子報)