世大運》開幕火炬手曝光 14項經典橋段不容錯過

台北世大運發言人楊景棠帶領開閉幕團隊召開記者會。(黃及人攝)

將於19日晚上7點在台北田徑場隆重舉辦開幕典禮的台北世大運，屆時繞場的5名火炬手名單正式曝光，開閉幕執行團隊總策畫涂建國更在18日提前公布開幕典禮14項經典橋段，「絕對會讓全世界觀眾感到滿足的一次饗宴！」

5個開幕典禮火炬手依序是2015年光州世大運桌球男雙金牌江宏傑、世界羽球球后戴資穎、2015年光州世大運射箭女團金牌譚雅婷、兩屆奧運金牌得主舉重女將許淑淨，壓軸點燃聖火的人是先前就曝光的棒球好手陳金鋒。

至於詳細開幕典禮的內容，涂建國先賣關子，只在18日記者會上，公開14項經典橋段，包含「聖火傳遞及點燃」、「代表團會旗飄揚」、「城市地標煙火」「超大LED地屏影像視覺饗宴」、「空中特技」、「原住民舞」、「文化辦桌」、「台北彈珠台」、「機車繞場」、「台北混種音樂」、「夜市餐車打擊秀」、「活力運動場」、「服裝造型」、「手機平板當樂器」等等。

其中「手機平板當樂器」相當特別，無論現場觀眾或運動員，以及電視前的觀眾都可下載官方APP，在偶像歌手王力宏上台演唱時，敲擊螢幕上的顏色塊，就會發出各式各樣的伴奏與歌聲搭配，充分展現直播互動的效果。

為了體貼觀眾近3小時的欣賞時間，每位進場觀眾在座位上都可獲得開幕式專屬福袋，內含雨衣、節目手冊、郭元益糕餅、明信片及世大運紀念瓶裝水，福袋圖騰的設計，更取自原住民圖騰，展現主辦城市對來賓的問候。

(中時電子報)