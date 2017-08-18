住客評價是假象？網路訂房慎防3大陷阱

只需輸入目的地及日期，一指就能掌握旅遊目的地最適合酒店與優惠價格，但訂房網的消費模式在全球各地也衍伸數起紛爭。(圖/shutterstock提供)

網路服務發達，線上預訂旅遊不再是難事，只需輸入目的地及日期，一指就能掌握旅遊目的地最適合酒店與優惠價格；不過，這樣的消費模式在全球各地也衍伸數起紛爭。香港消費者委員會本周就公布3大線上訂房爭議個案，提醒民眾下訂前要慎防。

1、「先訂後付」 收費惹爭議

訂房網提供「先訂後付」方便住客不須先付訂金，亦可依行程變動隨時取消或更改訂單，不必擔心被沒收款項。但根據投訴案例，有香港民眾計劃赴日旅遊，事先在訂房網站預訂酒店，採「先訂後付」，而網站告知「房價收費將以收款當日匯率計算」。

不過，最後收到帳單時，投訴民眾認為，付款當日匯率明明比訂房時還低，帳單收費卻比原先網站標示價格高。對此，訂房網站解釋，各家銀行或信用卡公司的匯率都不相同，因此難以提供特定匯價來源讓客人核實。最後，業者承諾，退回信用卡公司額外收取客戶金額，以表誠意。

2、網站委外負責 旅客恐求助無門

有香港民眾在訂房網站預訂韓國酒店，但抵達當地時才發現竟被拒在外，該酒店聲稱無該民眾訂房記錄；而民眾致電委請家人向香港訂房網站求助時，亦被以「非訂房本人拒絕處理」，不僅得在室外忍受零下低溫，還搞到當地警方也到場。

結果發現，原來是訂房網站雖然在香港註冊，但卻把責任推卸給當地一間委外公司的疏忽。事發後，訂房網站處理消費糾紛效率不佳，最後才以全數退回訂房費並承擔入住另一間酒店費用，表示歉意。港消委會建議，大家出發旅遊前，記得直接與酒店確認入住紀錄為佳。

3、訂房網評價存疑 小心好評是假象

香港網路訂房糾紛案例也點名訂房網刪負評行為，有香港民眾指出，來台旅遊前在訂房網預訂網站評分「三粒星」的台灣酒店房間；然而，抵達目的地後卻不僅地點隱身後巷難尋，住客還要自行提行李走上一條又窄又髒的樓梯，對酒店環境極為失望。

該消費者回港後立刻於訂房網填寫對該酒店的評價，卻發現負評留言迅被刪除，頁面全是對酒店非常正面的評價，並進一步向台灣觀光局投訴，才發現這家酒店並未領有相關旅館業登記證。最後，訂房網聲稱基於良好客戶關係的原則下同意全數退款，兩方消費紛爭才落幕。

(中時電子報)