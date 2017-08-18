武士刀被偷去行兇 軍史館封館蒐證 日本觀光客撲空
總統府西大門今天上午遭呂姓男子持利器闖入，隨即用武士刀攻擊憲兵，警方了解，歹徒攻擊的武士刀是來自軍史館，軍史館上午隨即貼上「今日暫停開放」，警察進入蒐證。
由於呂嫌從南苑車道跳進，剛好位於長沙街與博愛路，而軍史館則在隔壁兩個路口、貴陽街的軍史館，但從這段路，卻無人攔截到呂嫌，明天就是世大運，加上歹徒如此順利在博愛特區偷刀再到府行兇，維安亮紅燈。
由於平時軍史館都有對外開放，今天上午發生這已凶案後，軍史館隨即暫停開放，剛好不知情的日本觀光客想進去參訪，媒體用英文告知，裡面有把「南京大屠殺的武士刀被偷」，臨時暫停開放，但日本觀光客，似乎聽不太懂英文。
警方初步調查，呂男先到軍史館偷了一把武士刀後，轉到總統府，從南苑車道跳進，未通過安檢，往西大門方向行兇，據了解，呂嫌偷的武士刀，是南京大屠殺時，百人斬武士刀。
警方也立即到軍史館了解，約莫近中午，警察才離開。
(中時)
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