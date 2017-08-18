女子沒抵押品卻向當鋪業借錢，警方阻愛情網詐

警方勸阻女子勿輕信網路交友。（廖素慧翻攝）

嘉義市一家當鋪最近常有一名黃姓女子上門要借100萬，卻又拿不出抵押物品，業者打探她借錢的用途後，認為是詐騙，通報警方，警方調查發現，黃女透過網路交友，已被詐騙19萬匯至香港，但仍執迷不悟。

警方調查，7年級的黃女透過網路交友APP認識香港吳姓男子，吳男誆稱投資開公司需要150萬元，開設公司後就可以來臺灣與她相聚，女子以信用卡預借現金19萬匯至吳男指定的帳號，吳男佯稱仍不夠投資，要求再繼續匯錢給他，女子因手頭沒有現金，三番兩次到當鋪借貸100萬。

(中時)