呂嫌萬華買榔頭 進軍史館行竊

強闖總統府砍傷憲兵的犯嫌呂軍億，警方初查呂嫌曾從事污水處理相關工程，但目前待業中，因不滿時事，之前就萌生前往總統府陳抗的念頭，2星期前就曾到國軍歷史文物館及總統府周邊勘察地形。

警方調查，51歲未婚的呂，今早9時許搭捷運由北投住家外出，來到龍山寺站下車後，在附近五金行購買1把榔頭，接著步行前往國史館，10時10分持榔頭敲破展示櫃，偷走日本人南京大屠殺時使用的1把軍刀，15分前往總統府博愛路後方西大門，試圖翻越花圃進入。

呂隨後被執勤的周姓憲兵發現、制止，混亂間拿出武士刀砍殺對方，造成周右頸、左耳及雙手多處劃傷，隨後就被趕來的憲兵、員警當場逮捕，警方另在呂的背包中發現1面五星旗，全案擬依殺人未遂、竊盜、毀損及妨害公務調查中。

(中時)